Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев — о возможном преемнике Хачатурянца: уйдёт он — придёт другой. Вообще всё равно

Губерниев — о возможном преемнике Хачатурянца: уйдёт он — придёт другой. Вообще всё равно
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном преемнике Ашота Хачатурянца на посту президента Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас всю страну волнует, уйдёт Хачатурянц или нет! Ну уйдёт он — придёт другой. И что? Ничего. Вот честно, будет Хачатурянц — прекрасно. Не будет его, может, это к лучшему. Но это не тот вопрос, который мы должны обсуждать.

Есть ли какие-то кандидатуры? В данной ситуации вообще всё равно. Есть РФС, Дюков, профессионалы футбола, которые, безусловно, найдут кандидатуру. Но обсуждать сейчас, уйдёт Хачатурянц или нет… У нас нет больше других дел в стране?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация о том, что Ашот Хачатурянц покинет пост президента РПЛ.

У РПЛ будет новый президент. Почему уходит Хачатурянц У РПЛ будет новый президент. Почему уходит Хачатурянц
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022