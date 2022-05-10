Губерниев — о возможном преемнике Хачатурянца: уйдёт он — придёт другой. Вообще всё равно

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном преемнике Ашота Хачатурянца на посту президента Российской Премьер-Лиги.



«Сейчас всю страну волнует, уйдёт Хачатурянц или нет! Ну уйдёт он — придёт другой. И что? Ничего. Вот честно, будет Хачатурянц — прекрасно. Не будет его, может, это к лучшему. Но это не тот вопрос, который мы должны обсуждать.



Есть ли какие-то кандидатуры? В данной ситуации вообще всё равно. Есть РФС, Дюков, профессионалы футбола, которые, безусловно, найдут кандидатуру. Но обсуждать сейчас, уйдёт Хачатурянц или нет… У нас нет больше других дел в стране?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация о том, что Ашот Хачатурянц покинет пост президента РПЛ.