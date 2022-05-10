«Ньюкасл» готов перебить предложение «Астон Виллы» по Коутиньо в два раза

«Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, проводящего вторую часть сезона на правах аренды за «Астон Виллу». Об этом сообщает Goal.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» планирует заплатить за 29-летнего бразильского футболиста около € 20 млн — в два раза меньше опции выкупа Коутиньо. «Ньюкасл» уже связывался с «Барселоной» и готов предложить за игрока требуемые € 40 млн.

Коутиньо хочет остаться в «Астон Вилле» и доволен работой под руководством Стивена Джеррарда. Сообщалось, что клубам осталось договориться о выплате суммы за трансфер.



По сведениям журналиста Фабрицио Романо, Коутиньо согласовал условия личного контракта с «Астон Виллой». Отмечалось, что полузащитник не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави.