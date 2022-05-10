«Реалити нашей сегодняшней жизни». Ал. Мостовой — о возможном закрытии «Казанки»
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о появившейся информации о возможном закрытии молодёжной команды московского «Локомотива» — «Казанки».
«Грустно, тем более когда это касается молодых ребят. Ты играешь в школе из года в год, потом попадаешь в молодёжную, а тебе такое объявляют — это тяжело. Это реалити нашей сегодняшней жизни: одних — закрывают, вторых — закрывают, третьих — банят, вот и всё. Трудно после всего хорошего привыкнуть к чему-то плохому. Обидно, что это молодые ребята», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее появилась информация о том, что принято решение о закрытии фарм-клуба московского «Локомотива» — «Казанки».
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