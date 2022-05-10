Дмитрий Булыкин объяснил, почему поддерживает закрытие «Казанки»

Офицер РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами Дмитрий Булыкин рассказал, почему поддерживает закрытие «Казанки».



«Надо спрашивать у руководства почему. Я уже давно выступал против «Казанки», что она не нужна. Может быть, наконец дошли доводы до руководства, а может быть, лишнее финансирование. Мы этого не знаем. Нужно спрашивать у руководства «Локомотива», чем они это объяснят.



Почему я был против «Казанки»? Потому что нет смысла держать на таком уровне футболистов. Единая заявка — это не причина, ради которой стоит держать «Казанку». Молодые футболисты должны развиваться в основной команде или в других клубах РПЛ. В принципе, это и делается. У «Локомотива» много воспитанников в клубе РПЛ. Нужно каждый год их увеличивать. Не зря же работает академия и молодёжная команда, где есть хорошие футболисты. «Казанка» — не совсем нужная команда для развития футболистов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.