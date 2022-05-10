Рио Фердинанд: нынешняя атмосфера в раздевалке «МЮ» со стороны выглядит слабоумной

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обрушился с критикой на атмосферу в раздевалке команды после поражения в матче 36-го тура с «Брайтоном» (0:4).

«Вы должны задавать вопросы друг другу. Кого-нибудь это, чёрт возьми, волнует? Я хочу знать, что эти вопросы задаются. Потому что, если бы я почувствовал, что кому-то всё равно, я бы развалил эту раздевалку.

Я бы сказал им, чтобы они не приходили и не играли. Не зашнуровывайте свои бутсы! Если я чувствую, что вам всё равно – и вы не даёте мне ответов или энергии, которые нам нужны, чтобы быть командой, которая может, по крайней мере, конкурировать в матчах, – тогда не приходите сюда.

Наша раздевалка была действительно стабильной, построенной на победе и успехе, построенной на правильной культуре, на правильных стандартах каждый день. Нынешняя раздевалка «Манчестер Юнайтед» совсем другая. Она похожа на слабоумную раздевалку. Результаты говорят вам об этом, учитывая то, как они позволяют проигрывать матчи. Вам нужны игроки, но вам также нужен кто-то, кто будет ими управлять», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.