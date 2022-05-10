Наумов: руководству плевать на развитие «Локо». Происходит прямое обворовывание клуба

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможном закрытии «Казанки».



«Для меня решение закрыть проект «Казанка» — это перечеркнуть всю работу, которая велась на протяжении многих лет. Вот сейчас приходят люди, говорящие, что проект неэффективен, но ведь, чтобы было эффективно, надо с этим работать. Для тебя всё сделали, приготовили, а ты всё ломаешь! Сломать несложно, а построить тяжело. Сначала говорили, а зачем построили «Сапсан Арену», зачем она нужна? Сейчас не нужна «Казанка», академия, общеобразовательная школа. Давайте всё позакрываем!



Экономия? Нет тут никакой экономии, наоборот, это только дополнительные убытки. Бюджет «Казанки» мизерный по сравнению с тем, что из неё можно извлечь. Многие игроки прошли через «Казанку»! Команду создавали для того, чтобы убрать пропасть между молодёжкой и основой. Люди, которые пришли сейчас в «Локомотив», принимают такие решения — это временщики. Руководству плевать на развитие «Локомотива». Происходит прямое обворовывание клуба», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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