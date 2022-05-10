«Динамо» — «Алания»: стартовые составы команд на полуфинал Кубка России

Сегодня, 10 мая, в рамках полуфинала Кубка России на стадионе «ВТБ Арена» в Москве встретятся «Динамо» и «Алания». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Евгеньев, Бальбуэна, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Смолов.



Запасные: Шунин, Плиев, Паршивлюк, Скопинцев, Сазонов, Осокин, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Н'Жье, Тюкавин, Гладышев.

«Алания»: Солдатенко, Шавлохов, Багаев, Гурциев, Хугаев, Засеев, Кобесов Дав, Бутаев, Эльдарушев, Хабалов, Хасонов.



Запасные: Богиев, Татаев, Машуков, Дзахов, Кокоев, Цараев, Сосранов, Григорьев, Кобесов Дм., Гиоргобиани.

Встреча «Динамо» — «Алания» на ВТБ Арене начнётся в 16:30 мск.