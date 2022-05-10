Уле-Гуннар Сульшер может вернуться к тренерской работе в следующем сезоне
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Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может возобновить тренерскую работу со следующего сезона. Норвежский специалист получил несколько предложений по работе. Об этом сообщает Daily Express.
49-летний Сульшер был освобожден от должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2021 года. Временным тренером был назначен Ральф Рангник, которого с нового сезона сменит действующий наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг.
Сульшер руководил командой с декабря 2018 года. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» трофеев не выигрывал. Ранее в карьере Сульшер тренировал норвежский «Мольде», а также «Кардифф».
В бытность игрока Сульшер выступал за «Манчестер Юнайтед» свыше 11 лет.
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