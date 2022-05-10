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Рио Фердинанд признал, что зря критиковал Жозе Моуринью за работу в «МЮ»

Рио Фердинанд признал, что зря критиковал Жозе Моуринью за работу в «МЮ»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что его критика в адрес Жозе Моуринью в тот период, когда португалец был наставником «МЮ», не была обоснована.

«Я хотел бы в каком-то смысле извиниться перед Жозе Моуринью за то, как я судил его работу.

Я всё ещё думаю, что он был не идеален в каких-то моментах, связанных с его отношениями с людьми или ситуациями, в которые он был вовлечён. Но учитывая то, что он финишировал вторым в АПЛ, критика в его адрес сейчас выглядит нелепо.

Мы видим, что за кулисами происходит что-то неладное, но мы не осознавали масштабов этого, в отличие от Жозе Моуринью.

Он хотел избавиться от многих футболистов, хотел подписать определённых игроков и определённо был против больших контрактов для некоторых футболистов из того состава», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

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