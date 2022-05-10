«Мы хотим играть в футбол!» Фанаты «Алании» развернули яркий баннер на матче с «Динамо»

Сегодня, 10 мая, в матче 1/2 финала Кубка России по футболу московское «Динамо» принимает владикавказскую «Аланию». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Болельщики «Алании» развернули яркий баннер на трибунах. На нём изображены игроки и тренер команды, а также написано: «Футбол! Мы хотим играть в футбол!»
Фото: Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков
Напомним, победитель полуфинальной пары «Динамо» — «Алания» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Две лучшие команды по итогам полуфинала сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — «Зенитом».
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