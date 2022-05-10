Перформанс болельщиков московского «Динамо» в матче 1/2 финала Кубка России с «Аланией»

Болельщики московского «Динамо» устроили перформанс перед началом полуфинального матча Кубка России с «Аланией» (Владикавказ).

Фанаты московского клуба растянули на трибуне центрального стадиона «ВТБ-Арена имени Льва Яшина» баннер, надпись на котором гласит: «Динамо» легенда, гордость, судьба».

Фото: Валентина Сивкович, «Чемпионат»

Матч 1/2 финала Кубка России между «Динамо» (Москва) и «Аланией» (Владикавказ) проходит сегодня, 10 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:30 мск (идёт первый тайм, счёт пока не открыт — 0:0).

Во втором полуфинальном матче, завтра, 11 мая, сыграют московский «Спартак» и красноярский «Енисей».

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 состоится 29 мая на стадионе «Лужники».