«Валенсия» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Поделиться
Сегодня, 10 мая, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» примет севильский «Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Бетис».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.
После 35 сыгранных туров «Бетис» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Огурцы» набрали 58 очков. «Валенсия» с 44 очками находится на десятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.
Комментарии
- 10 мая 2022
-
18:07
-
18:01
-
17:58
-
17:42
-
17:35
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:07
-
16:58
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:44
-
16:41
-
16:32
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
16:14
-
16:13
-
16:05
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:09
-
15:03
-
14:54
-
14:49
-
14:44
Партнерский контент