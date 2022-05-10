«Валенсия» — «Бетис»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» примет севильский «Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Бетис».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Карлос дель Серро Гранде. Ему будут помогать ассистенты Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.



После 35 сыгранных туров «Бетис» располагается на пятом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Огурцы» набрали 58 очков. «Валенсия» с 44 очками находится на десятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у него 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.