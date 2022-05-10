Анхель Ди Мария: хочу остаться в Европе ещё на год

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о планах на будущее.



«Я хочу остаться в Европе ещё на год, чтобы отправиться на чемпионат мира в наилучшей форме, если получу вызов. Потом я бы хотел вернуться в Аргентину.



Не знаю, хотят ли в «ПСЖ», чтобы я остался. Если нет, я рассмотрю возможность перехода в другую европейскую команду», — приводит слова Ди Марии Football Italia со ссылкой на Urbana Play.

В нынешнем сезоне Ди Мария принял участие в 24 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Ранее аргентинский форвард выступал за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Бенфику». Ранее сообщалось, что интерес к 34-летнему футболисту проявляет «Ювентус».