Анхель Ди Мария: хочу остаться в Европе ещё на год
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о планах на будущее.
«Я хочу остаться в Европе ещё на год, чтобы отправиться на чемпионат мира в наилучшей форме, если получу вызов. Потом я бы хотел вернуться в Аргентину.
Не знаю, хотят ли в «ПСЖ», чтобы я остался. Если нет, я рассмотрю возможность перехода в другую европейскую команду», — приводит слова Ди Марии Football Italia со ссылкой на Urbana Play.
В нынешнем сезоне Ди Мария принял участие в 24 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Ранее аргентинский форвард выступал за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Бенфику». Ранее сообщалось, что интерес к 34-летнему футболисту проявляет «Ювентус».
Новость по теме«Ювентус» и Анхель Ди Мария не могут договориться по контракту
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