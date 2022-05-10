Эвра: у «Реала» есть деньги и история, у «Сити» – только деньги. Игроки идут туда ради них

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра сравнил «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».



«Манчестер Сити» допустил ошибку (в матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов. – Прим. «Чемпионата»), это так. Они сломлены. Это напоминает мне «ПСЖ». Данные клубы держатся лишь за счёт денег.



У «Реала» тоже есть деньги, но у них есть и история. У «Манчестер Сити» есть только деньги, и игроки идут туда только ради них. Конечно, они выигрывают трофеи, но игрок выбирает «Манчестер Сити» только потому, что там платят больше», — цитирует Эвра Marca.



С 2008 года «Манчестер Сити» управляется компанией Abu Dhabi United Group. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «горожане» располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав 86 очков. Также «Ман Сити» является действующим чемпионом Англии.