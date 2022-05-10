Эвра: у «Реала» есть деньги и история, у «Сити» – только деньги. Игроки идут туда ради них

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра сравнил «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
«Манчестер Сити» допустил ошибку (в матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов. – Прим. «Чемпионата»), это так. Они сломлены. Это напоминает мне «ПСЖ». Данные клубы держатся лишь за счёт денег.
У «Реала» тоже есть деньги, но у них есть и история. У «Манчестер Сити» есть только деньги, и игроки идут туда только ради них. Конечно, они выигрывают трофеи, но игрок выбирает «Манчестер Сити» только потому, что там платят больше», — цитирует Эвра Marca.
С 2008 года «Манчестер Сити» управляется компанией Abu Dhabi United Group. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «горожане» располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав 86 очков. Также «Ман Сити» является действующим чемпионом Англии.
- 10 мая 2022
-
18:07
-
18:01
-
17:58
-
17:42
-
17:35
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:07
-
16:58
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:44
-
16:41
-
16:32
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
16:14
-
16:13
-
16:05
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:09
-
15:03
-
14:54
-
14:49
-
14:44