Чеферин: новый формат еврокубков увеличит конкуренцию и принесёт солидные доходы

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал утверждение нового формата розыгрыша еврокубков с сезона-2024/2025.



«Сегодня УЕФА ясно дал понять, что мы всецело уважаем основные ценности спорта и защищаем ключевой принцип открытости наших соревнований, куда пробиваются на основании спортивных достижений. Это полностью соответствует ценностям и модели европейского спорта, который основан на принципах солидарности.



Эти решения подводят черту под обширным процессом консультаций, в ходе которого мы выслушали мнения болельщиков, игроков, тренеров, национальных ассоциаций, клубов, лиг и многих других с целью найти наилучшее решение для развития и успеха европейского футбола как на национальной арене, так и в международных клубных турнирах.



Мы убеждены, что выбранный формат отражает верный баланс, способствует увеличению конкуренции и принесёт солидные доходы для последующего распределения их между клубами, лигами и массовым футболом в Европе, повышая одновременно привлекательность и популярность наших клубных соревнований. Выход в турнир будет зависеть строго от спортивных результатов, и все клубы смогут осуществить мечту об участии в нём.



Я очень рад, что Исполнительный комитет УЕФА единогласно принял это решение, которое было одобрено Ассоциацией европейских клубов, европейскими лигами и национальными ассоциациями. Это очередное доказательство того, что европейский футбол сплочён, как никогда прежде», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

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