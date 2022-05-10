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«Динамо» — «Алания»: гости на 73-й минуте остались в меньшинстве

«Динамо» — «Алания»: гости на 73-й минуте остались в меньшинстве
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Сегодня, 10 мая, на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках полуфинала Кубка России «Динамо» принимает «Аланию».

На 73-й минуте красную карточку получил защитник «Алании» Давид Шавлохов.

Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий хозяев Фёдор Смолов, ему ассистировал Денис Макаров. На 48-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, голевой пас отдал Фёдор Смолов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, победитель полуфинальной пары «Динамо» — «Алания» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Две лучшие команды по итогам полуфинала сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — «Зенитом».

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