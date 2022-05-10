Финал Евро-2024 состоится в Берлине

Исполком УЕФА утвердил расписание матчей финальной стадии чемпионата Европы 2024 года, сообщается на официальном сайте организации.



Турнир пройдёт в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Первый матч турнира состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, финал Евро-2024 будет проведён на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

«Впервые в качестве критерия в регламент турнира была включена устойчивость, в результате чего были созданы три кластера площадок: «Север/Северо-Восток» (Берлин, Гамбург, Лейпциг), «Запад» (Дортмунд, Дюссельдорф), Франкфурт, Гельзенкирхен, Кёльн) и «Юг» (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).



Матчи в каждой группе будут проходить только в двух кластерах, что сократит расстояния для команд и болельщиков между городами-организаторами, а также благоприятствует поездкам делегаций команд на поезде или автобусе из базовых лагерей к местам проведения матчей во время группового этапа. Комитет также утвердил полный регламент турнира, который будет доступен 16 мая», — говорится в заявлении УЕФА.