Дортмундская «Боруссия» объявила о заключении контракта с форвардом «Ред Булл Зальцбург»

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми перешёл в дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба немецкого клуба.



Сегодня, 10 мая, 20-летний футболист прошёл медицинский осмотр в Дортмунде, после чего подписал контракт с клубом. Соглашение Адейеми с дортмундской «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2027 года.

«С детства я был очарован динамичным футболом дортмундского клуба. Как только узнал об интересе дортмундской «Боруссии», сразу захотел перейти. Я сознательно заключил долгосрочный контракт с клубом, потому что убеждён, что с этой невероятной командой командой мы сможем выигрывать трофеи при поддержке фантастических фанатов», — отметил Адейеми.

В текущем сезоне Адейеми провёл за «Ред Булл Зальцбург» 41 матч во всех турнирах. Он забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.