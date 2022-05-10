Дортмундская «Боруссия» объявила о заключении контракта с форвардом «Ред Булл Зальцбург»

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми перешёл в дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Сегодня, 10 мая, 20-летний футболист прошёл медицинский осмотр в Дортмунде, после чего подписал контракт с клубом. Соглашение Адейеми с дортмундской «Боруссией» рассчитано до 30 июня 2027 года.
«С детства я был очарован динамичным футболом дортмундского клуба. Как только узнал об интересе дортмундской «Боруссии», сразу захотел перейти. Я сознательно заключил долгосрочный контракт с клубом, потому что убеждён, что с этой невероятной командой командой мы сможем выигрывать трофеи при поддержке фантастических фанатов», — отметил Адейеми.
В текущем сезоне Адейеми провёл за «Ред Булл Зальцбург» 41 матч во всех турнирах. Он забил 23 гола и сделал 5 результативных передач.
- 10 мая 2022
-
19:40
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:53
-
18:43
-
18:36
-
18:25
-
18:20
-
18:10
-
18:07
-
18:01
-
17:58
-
17:42
-
17:35
-
17:20
-
17:18
-
17:12
-
17:07
-
16:58
-
16:53