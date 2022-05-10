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Хохлов считает, что для «Алании» было чревато играть в открытый футбол с «Динамо» в Кубке

Хохлов считает, что для «Алании» было чревато играть в открытый футбол с «Динамо» в Кубке
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0).

«Великолепная игра, смотрибельная и интересная! Естественно, что «Алания» в классе уступала «Динамо». Для них было чревато выходить и играть в такой открытый футбол. «Алания» заслуживает уважения за то, что они не отходят от своей игры даже с «Динамо». Московский финал? «Алания» и «Енисей» преподнесли уже не один сюрприз, так что давайте подождём. «Спартак» по своему уровню выше. До игры говорить однозначно, что у красно-белых будет лёгкая прогулка, я бы не стал», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

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