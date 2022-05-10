В «Динамо» отреагировали на выход команды в финал Кубка России

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач после матча 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 с владикавказской «Аланией» (3:0) прокомментировал выход московской команды в финал турнира.

«Самое главное — это победа. Нам не так важно, с кем играть в финале: со «Спартаком» или с «Енисеем», — передаёт слова Бувача корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, московское «Динамо» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей», которые сыграют в Москве завтра, 11 мая. Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — «Зенитом».