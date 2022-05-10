Сергей Силкин: для «Динамо» было бы почётно завоевать Кубок, обыграв в финале «Спартак»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0).
«Динамо» собралось и провело хорошую игру. Почему многие клубы вылетают из Премьер-лиги и Кубка? Потому что они недооценивают соперника. Динамовцы показали, что хотят сегодня выиграть. Мало, конечно, забили, потому что в первом тайме было уйма моментов. «Алания» ничем не удивила. Понятно, что они хотят в Премьер-лигу, но у них очень много проблем в составе, в обороне просто неразбериха, поэтому моментов у их ворот было создано очень много.
Конечно, если «Динамо» выиграет кубок, то задача на сезон будет выполнена. Титул – это успех команды. Было бы почётно завоевать кубок, обыграв в финале «Спартак», который с большой вероятностью также выйдет в финал», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Динамо» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
- 10 мая 2022
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