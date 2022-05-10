Андрей Кобелев назвал полуфинал Кубка между «Динамо» и «Аланией» игрой в одни ворота

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0).

«Игра в одни ворота. «Динамо» сегодня показало, что Премьер-Лига на уровень выше ФНЛ. Понравилась ли «Алания»? Я видел, как они играли с «Зенитом». Иногда всё таки стоит присматриваться к сопернику. Сегодня играть в открытый футбол с «Динамо» — чревато. Они попали на быстрые контратаки. В принципе, так и закончилось для них. Московский финал? Давайте посмотрим. Мы видим, что футбол каждый день приносит нам что-то новое. Какие камбэки случаются в Лиге Чемпионов за две-три минуты… Давайте посмотрим завтра игру «Спартака» с «Енисей», а потом уже можно будет говорить о дерби», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.