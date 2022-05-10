Захарян прокомментировал победу «Динамо» в полуфинальном матче Кубка России с «Аланией»
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 с владикавказской «Аланией» (3:0).
«Неважно, с кем играть в финале. Обе сильные команды. Сегодня всё по делу, легкая победа? Нет, не легкая победа», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, московское «Динамо» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей», которые сыграют в Москве завтра, 11 мая. Финал турнира состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 — «Зенитом».
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