Спартак Гогниев заявил, что футболисты «Алании» перегорели перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался о поражении в матче 1/2 финала Кубка России с «Динамо» (0:3).

«Раньше играл тут. Тут всё изменилось, другой антураж. Старый стадион был душевнее. Лиги нужно больше таких стадионов, таких команд, как «Динамо». Лиге нужно больше атакующих команд, но думаю это придёт.



Ребята ещё не сталкивались с такой ответственностью, было непривычно играть на натуральном поле. Решили, что с листа будем играть эту игру. Перегорели? Ну конечно. Наши ребята к такому не готовы. Это искусство тренера — донести до игроков. Видимо, я это не донёс. Нелепые ошибки — это плохо, это всё от головы.

Мы должны были играть в финале, но это футбол. Бывает, что команда хочет, но что-то не получается. Хотели выиграть «Динамо». Судя по счёту, мне нечем апеллировать», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Динамо» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».