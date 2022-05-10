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Константин Тюкавин: «Динамо» уже в первом тайме могло закончить игру с «Аланией»

Константин Тюкавин: «Динамо» уже в первом тайме могло закончить игру с «Аланией»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0).

«Без разницы, с кем играть в финале. В первом тайме уже могли доводить счёт до крупного, игра бы уже закончилась. Будущее Шварца не могу комментировать.

После второго гола подрасслабились, у «Алании» стало больше моментов, но мы отталкивались от своей игры», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — «Зенитом».

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