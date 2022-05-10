«16 команд — это мало». Спартак Гогниев выступил за расширение РПЛ
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Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев после матча 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 с московским «Динамо» (0:3) высказался на увеличение количества клубов в Российской Премьер-Лиге.
«Все команды, которые остаются в РПЛ, всегда борются за выживание. Нет никакого нерва. Команды должны вылетать и залетать. Как бы не хотелось людям, чьи команды сейчас на 15-16 месте, они должны вылетать. Должен быть стимул. Дело не в «Алании»! Хотели расширить — расширяйте! 16 команд — это мало. Наши команды, когда играют в еврокубках, не готовы играть на таких скоростях. Надо играть в атакующий футбол! Увеличивать число команд», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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