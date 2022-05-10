Шварц: после матча высказал Гогниеву свои комплименты. Был удивлён смелой игрой «Алании»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0) восхитился игрой владикавказской команды.

«Хотел бы, чтобы таких команд, как «Алания», было больше в РПЛ? Сразу после игры высказал Гогниеву свои комплименты. Был удивлён, как смело и агрессивно играла «Алания». Даже при счёте 0:2 команда пыталась искать моменты. Не удивлён, что их команде удалось пробиться в полуфинал, у них есть хорошая структура.



С кем интереснее сыграть в финале? Не будем загадывать. Мы будем смотреть завтрашнюю встречу, проанализируем её. Сейчас мы сфокусированы на субботней игре с «Локомотивом». Нам очень важно сохранить второе место в РПЛ и завоевать серебряные медали», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.