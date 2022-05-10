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Глава Северной Осетии процитировал Наполеона после поражения «Алании» в Кубке России

Глава Северной Осетии процитировал Наполеона после поражения «Алании» в Кубке России
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Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» (3:0).

«С одной стороны, в спорте побеждает сильнейший. С другой — без поражений не бывает побед. Сегодня была хорошая игра: «Алания» сыграла здорово. По-честному, у «Алании» сегодня был очень хороший шанс. Игра классная, красивая. Мы сидели рядом с Сергеем Степашиным, который болеет за «Динамо». Он пытался убедить меня болеть за «Динамо». Я болею за две команды: за сборную Российской Федерации и за «Аланию». Парни показали красивую игру и с той, и с другой стороны. Если бы наши меньше ошибались… Было три-четыре голевые ситуации, чтобы забить.

Какие задачи стоят перед командой на следующий сезон? Я не ставлю перед командой задачи. Я им сказал, что проигрывать тоже надо уметь. Если вы помните Бородинское сражение… Когда Наполеона спросили, он ответил дословно: «Из всех сражений, данных мной, самое знаменательное было при Бородино, где французы показали себя способными победить, а русские оказались непобедимыми». Сегодня я сказал парням то же самое. Выигрывать надо уметь, красиво и чисто. Проигрывать тоже надо уметь — с достоинством и честью. Сегодня «Алания» проиграла с достоинством и честью», — передаёт слова Меняйло корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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