«Барселона» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30
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Сегодня, 10 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» примет «Сельту». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Сельта».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему будут помогать ассистенты Диего Барберо Севиль и Алехандро Эстевес.
После 35 сыгранных матчей «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 69 очков. «Сельта» с 43 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», у него 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.
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