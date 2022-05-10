Лещук — о 3:0 с «Аланией» в Кубке: победа — эмоциональный перелом, проиграли три матча

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о победе бело-голубых в полуфинальном матче Кубка России с «Аланией» (3:0).
«Говорили, что я отыграю Кубок полностью. Надеюсь, что на финал так и останется.
«Алания» после второго гола понеслась, не думала об обороне, за счёт этого мы третий забили. Сегодняшняя победа — эмоциональный перелом, проиграли три игры.
Почему такая тяжёлая весна? В мире сейчас всё тяжело. Что касается манера игры Солдатенко, то здесь кому как удобнее, но это не мой стиль. На мой взгляд, если вратарь делает то, из-за чего пропускает, то это неправильно. Но он так играет, его поэтому знают.
Обидно, что не будет еврокубков. Весь сезон шли к тому, чтобы играть в Европе. Но у нас есть мотивация взять трофей и взять второе место. По будущему Шварцу надо спрашивать у него, с нами не обсуждал его», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 10 мая 2022
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