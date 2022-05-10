Глава Северной Осетии считает, что крымские клубы должны выступать в чемпионате России

Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло после матча 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» (3:0) высказался за участие крымских команд в чемпионате России.

«В 2014 году, когда Севастополь и Крым вернулись в состав России, из-за возможных санкций в сторону РФС был зарегистрирован Крымский футбольный союз. УЕФА нас приняло. Сегодня надо понимать, что спорт становится инструментом политики. Конечно, надо принимать Севастополь и Крым в РФС и идти по тому пути, по которому мы идём. В любом случае нас пытаются оградить от всего, исключить из всех видов спорта, чемпионатов и так далее. Давайте будем едины, правда за нами. Причём тут наши теннисисты, футболисты, хоккеисты?



Надо ли расширять РПЛ? Это пусть решает руководство. Я считаю, что должен быть здравый смысл. В спорте не надо подстраиваться под политику, а надо поступать так, как должно быть. Если здравый смысл говорит, что надо расширять лигу, надо ее расширять», — передаёт слова Меняйло корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.