Н’Жье: Камерун не оказывает на меня никакого давления. Я чувствую себя спокойно

Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье после матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0) отметил, что сборная Камеруна не оказывает на него давления.



«Если «Динамо» выиграет Кубок, то это будет очень хорошим результатом для нас. Сейчас мы на втором месте. Держим в голове, что на это строчке и останемся. Дальше очень важные игры. Мы настроены, чтобы взять серебряные медали.



Нынешняя ситуация очень сложная для всех. Камерун не оказывает на меня никакого давления. Я чувствую себя спокойно.



Изменит ли что-то отсутствие Лиги чемпионов? Если ничего не изменится, то мы будем думать. В будущем многое может случиться», — передаёт слова Н'Жье корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.