Н’Жье: Камерун не оказывает на меня никакого давления. Я чувствую себя спокойно
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Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье после матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0) отметил, что сборная Камеруна не оказывает на него давления.
«Если «Динамо» выиграет Кубок, то это будет очень хорошим результатом для нас. Сейчас мы на втором месте. Держим в голове, что на это строчке и останемся. Дальше очень важные игры. Мы настроены, чтобы взять серебряные медали.
Нынешняя ситуация очень сложная для всех. Камерун не оказывает на меня никакого давления. Я чувствую себя спокойно.
Изменит ли что-то отсутствие Лиги чемпионов? Если ничего не изменится, то мы будем думать. В будущем многое может случиться», — передаёт слова Н'Жье корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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