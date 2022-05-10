The Athletic: Антонио Рюдигер подписал контракт с «Реалом». Зарплата — € 9-10 млн в год

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер подписал контракт с мадридским «Реалом», сообщает The Athletic.
По информации источника, немец сегодня, 10 мая, заключил соглашение со «сливочными». Контракт игрока с клубом будет рассчитан до 2026 года. Рюдигер присоединится к «Реалу» в начале следующего сезона. Отмечается, что зарплата защитника составит € 9-10 млн в год. Также для немца предусмотрен подписной бонус.
Рюдигер уже прошёл медицинское обследование для перехода в «Реал». В контракте защитника с клубом прописана сумма отступных, составляющая € 400 млн.
Ожидается, что «Реал» объявит о переходе футболиста после финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Рюдигер принял участие в 31 матче, в котором забил три гола и отдал две результативные передачи.
Видеообзор матча 35-го тура Примеры «Атлетико» — «Реал»:
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