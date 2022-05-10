Форвард «Баварии» Кингсли Коман дисквалифицирован на три матча Бундеслиги

Нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман дисквалифицирован на три матча Бундеслиги, сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза (DFB).



Французский футболист получил такое наказание за красную карточку, которую получил в матче 33-го тура чемпионата Германии с «Штутгартом» (2:2). Напомним, в концовке встречи Коман ударил по лицу защитника «Штутгарта» Константиноса Мавропаноса и был удалён с поля.



Таким образом, Коман пропустит матч заключительного тура Бундеслиги сезона-2021/2022 с «Вольфсбургом» (14 мая), а также не сможет помочь «Баварии» в стартовых матчах чемпионата Германии следующего сезона.



Ранее мюнхенская «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии сезона-2021/2022.