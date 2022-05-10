Лапорт – о трансфере Холанда в «Ман Сити»: рад, что не придётся бегать за ним пару лет

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отреагировал на трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
«Рад, что не придётся бегать за этим парнем следующие пару лет. Добро пожаловать, Эрлинг», — написал Лапорт в соцсетях.
Сегодня, 10 мая, английский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении игрока с дортмундской «Боруссией». Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.
Напомним, Холанд подписал контракт с «Боруссией» в начале 2020 года. Его трансфер из «Зальцбурга» обошёлся немецкой команде (по данным Transfermarkt) в € 20 млн. За «Боруссию» Холанд забил 85 голов и отдал 23 результативные передачи в 88 матчах.
«Манчестер Сити» набрал 86 очков в 35 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
- 10 мая 2022
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