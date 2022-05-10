Татаев: если бы остался в Чехии, мало ли что, убили бы. Там русских камнями закидывают

Защитник «Алании» Алексей Татаев, ранее выступавший за «Младу-Болеслав», высказался об отъезде из Чехии.



Журналист: Не жалеешь о своём решении перейти в ФНЛ?



Татаев: Нет, я никогда не жалею о своих выборах. Бывает, что-то идёт не так, бывает, травмы случаются. На данный момент мы имеем то, что имеем. Буду работать дальше.



Журналист: В интервью ты уже объяснял, почему уехал из Европы, но всё-таки…



Татаев: Ну представьте, если бы я там остался… Мало ли что… Меня бы там убили. Я считаю, что правильно сделал, что уехал.



Журналист: Думаешь, что могло бы быть так радикально?



Татаев: Ты просто не знаешь, как к русским сейчас относятся. У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают», — сказал футболист в интервью «Спорт-экспрессу».



Татаев является воспитанником «Краснодара». С 2019 по 2021 год защитник выступал за чешскую «Младу-Болеслав», откуда перешёл в «Аланию».

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