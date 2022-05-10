Кьеллини: у «Интера» отличные игроки, которых «Ювентус» должен остановить

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии финального матча Кубка Италии с «Интером» не стал раскрывать своих планов на будущее.



«Хочу дождаться финала. Хочу сосредоточиться на футболе, пока есть цели. Я мог бы завершить карьеру на следующий день после победы на чемпионате Европы. Давайте проведём этот матч, там посмотрим.



У «Интера» отличные футболисты. Это полноценная команда, мы видели это и в прошлом сезоне. Мы должны их остановить. Пока невозможно судить об их сезоне, два трофея меняют всё. Индзаги проделал отличную работу. После всего, что произошло, это было непросто. Будет сложная игра. Мы проиграли последний матч в Турине, но у нас есть всё, чтобы победить в предстоящей встрече», — приводит слова Кьеллини Football Italia.