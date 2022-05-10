Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кьеллини: у «Интера» отличные игроки, которых «Ювентус» должен остановить

Кьеллини: у «Интера» отличные игроки, которых «Ювентус» должен остановить
Комментарии

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии финального матча Кубка Италии с «Интером» не стал раскрывать своих планов на будущее.

«Хочу дождаться финала. Хочу сосредоточиться на футболе, пока есть цели. Я мог бы завершить карьеру на следующий день после победы на чемпионате Европы. Давайте проведём этот матч, там посмотрим.

У «Интера» отличные футболисты. Это полноценная команда, мы видели это и в прошлом сезоне. Мы должны их остановить. Пока невозможно судить об их сезоне, два трофея меняют всё. Индзаги проделал отличную работу. После всего, что произошло, это было непросто. Будет сложная игра. Мы проиграли последний матч в Турине, но у нас есть всё, чтобы победить в предстоящей встрече», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Новость по теме
Индзаги — о Кубке Италии: «Интер» должен быть готов на 110%. Не время думать о Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022