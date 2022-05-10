Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Холанд не поднимет клуб на новый уровень». Каррагер назвал минусы перехода игрока в «МС»

«Холанд не поднимет клуб на новый уровень». Каррагер назвал минусы перехода игрока в «МС»
Комментарии

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о предстоящем переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Конечно, это делает «Ман Сити» сильнее, но я смотрю на это с другой стороны. Холанд не поднимет «Сити» на новый уровень, они и так набирают от 96 до 100 очков за сезон.

«Сити» находится на вершине, последние три-четыре года они являются лучшими в Европе. Переход Холанда лишь немного изменит ситуацию в важных матчах. Вместе с тем «Ман Сити» потеряет одного креативного игрока в составе, потому что в него придётся встраивать Холанда», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Сегодня, 10 мая, английский клуб достиг принципиальной договорённости с дортмундской «Боруссией» о приобретении игрока. Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.

Новость по теме
«Манчестер Сити» объявил о переходе Эрлинга Холанда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022