«Холанд не поднимет клуб на новый уровень». Каррагер назвал минусы перехода игрока в «МС»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о предстоящем переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».



«Конечно, это делает «Ман Сити» сильнее, но я смотрю на это с другой стороны. Холанд не поднимет «Сити» на новый уровень, они и так набирают от 96 до 100 очков за сезон.



«Сити» находится на вершине, последние три-четыре года они являются лучшими в Европе. Переход Холанда лишь немного изменит ситуацию в важных матчах. Вместе с тем «Ман Сити» потеряет одного креативного игрока в составе, потому что в него придётся встраивать Холанда», — цитирует Каррагера Sky Sports.



Сегодня, 10 мая, английский клуб достиг принципиальной договорённости с дортмундской «Боруссией» о приобретении игрока. Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.

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