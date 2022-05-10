Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Ловчев: если «Спартак» не будет играть в финале Кубка, то команду надо закрывать

Евгений Ловчев: если «Спартак» не будет играть в финале Кубка, то команду надо закрывать
Комментарии

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о командах, которые встретятся в финале Кубка России.

«Я на днях сказал, что «Спартак» и «Динамо» должны играть в финале Кубка — вообще вопросов никаких не должно быть. Если они не будут играть в финале, то надо закрывать эти команды. Это полуфинал Кубка страны! И если команда ФНЛ обыгрывает команду Премьер-Лиги в лице «Спартака» и «Динамо» с такими именами, то надо всех тренеров и игроков разгонять, а команды закрывать. Ничего сверхъестественного в матче я не увидел. «Динамо» было сильнее, а «Алания» суетилась, ошибались и пропустила много голов. «Динамо» сильнее просто, только и всего. Как и «Спартак» сильнее «Енисея». Другое дело, как сыграет команда», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Драма «Алании» в Кубке: шли на стадион «Динамо» пешком, а вратарь плакал после матча Драма «Алании» в Кубке: шли на стадион «Динамо» пешком, а вратарь плакал после матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022