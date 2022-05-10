Смолов: игроки «Алании» — молодцы. Они заслуженно оказались в полуфинале Кубка России

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0).
«Конечно, выйти в финал – ничего особо не значит. Конечно, проделан хороший путь, все ребята – молодцы. При всём уважении и словах похвалы в адрес «Алании» мы должны были их проходить, играя дома при своих болельщиках.
Давление было больше из-за предыдущих не совсем удачных матчей. Но всем сериям приходит конец, и сильная команда тем и отличается, что независимо от того, как складывались предыдущие матчи, она умеет настроиться на следующую игру. Она всегда самая важная. В том и прелесть футбола – можно победой в таком матче скрасить горечь от предыдущих поражений.
Любая победа придаёт уверенности. Чемпионат России – это совершенно другой турнир, в котором нам предстоят два сложных матча против «Локомотива» и «Сочи». О финале Кубка пока не думаем, важно сначала хорошо закончить чемпионат.
Футболисты «Алании» – молодцы. Считаю, что они заслуженно оказались в полуфинале. Они здорово играют, удачи им», — приводит слова Смолова пресс-служба «Динамо».
- 10 мая 2022
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