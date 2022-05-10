«Барселона» — «Сельта»: Депай вывел каталонцев вперёд

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимает «Сельту».



Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился нападающий Мемфис Депай.

Гол Депая:

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Сельта».



Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогают ассистенты Диего Барберо Севиль и Алехандро Эстевес.



После 35 сыгранных матчей «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 69 очков. «Сельта» с 43 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», у него 81 очко. «Сливочные» досрочно стали чемпионами Испании.