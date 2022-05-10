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«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Астон Виллой»

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Астон Виллой»
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В перенесённом матче 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 3-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис. Через 3 минуты защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сравнял счёт. На 65-й минуте сенегальский нападающий Садио Мане вывел гостей вперёд, забив гол после передачи форварда мерсисайдской команды Луиса Диаса.

«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (43) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86).

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
10 мая 2022, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Луис – 3'   1:1 Матип – 6'   1:2 Мане – 65'
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