«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Астон Виллой»

В перенесённом матче 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 3-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис. Через 3 минуты защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип сравнял счёт. На 65-й минуте сенегальский нападающий Садио Мане вывел гостей вперёд, забив гол после передачи форварда мерсисайдской команды Луиса Диаса.



«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (43) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86).