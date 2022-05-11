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Защитник «Барселоны» Араухо потерял сознание на поле, игрока увезли на реанимобиле

Защитник «Барселоны» Араухо потерял сознание на поле, игрока увезли на реанимобиле
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму во время матча 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 с «Сельтой».

В ходе второго тайма встречи Араухо столкнулся головами с партнёром по каталонской команде, Гави. Футболист потерял сознание и покинул поле на реанимобиле.

Араухо увезли на скорой после столкновения с Гави:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Матч 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Сельта» в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» — «Сельта».

Напомним, Араухо выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 23-летний уругвайский футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Испании и забил 4 гола. С 2020 года Араухо вызывается в национальную команду Уругвая.

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