Мане — о голе в ворота «Астон Виллы»: партнёры по «Ливерпулю» облегчают мне жизнь

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал свой гол в перенесённом матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:1).
«Я был в штрафной и получил отличную передачу от Диаса. В этот момент мне просто нужно было забить гол. Мы с партнёрами по команде хорошо знаем друг друга благодаря ежедневным тренировкам. Когда Диас получил мяч, я знал, что он навесит в штрафную, поэтому был готов. Я просто стараюсь наслаждаться моментом и забивать. Всё дело в команде, эти парни облегчают мне жизнь», — приводит слова Мане Sky Sports.
«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (43) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86).
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