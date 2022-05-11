Хавбек «Шахтёра» Мудрик может стать одноклубником Азмуна и Лунёва

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Байер», сообщает Sky Sports.
По информации источника, помимо «фармацевтов» на украинского футболиста претендует английский «Брентфорд». В зимнее трансферное окно уже сообщалось об интересе к Мудрику со стороны «пчёл», которые предлагали за игрока € 15 млн, однако «горняки» отказались продавать футболиста.
Михаил Мудрик в сезоне-2021/2022 сыграл за «Шахтёр» 19 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в € 4 млн.
Отметим, что за «Байер» выступают два экс-футболиста санкт-петербургского «Зенита» — вратарь Андрей Лунёв и нападающий Сердар Азмун.
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