Джеррард — о поражении от «Ливерпуля»: я разочарован результатом

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал результат матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:2).
«С точки зрения самоотверженности я не могу просить о большем. Временами мы показывали качественный футбол. Я разочарован голами, которые мы пропустили. Что касается того, что мы привнесли в игру с мячом и без него, я не могу просить о большем.Мы хотим быть смелыми и амбициозными. Мы можем доставить проблемы командам, но мы должны сократить количество моментов у наших ворот и стать лучше.
Я разочарован результатом. «Ливерпуль» представляет собой соперника высокого уровня и имеет топ-менеджера, но большую часть игры мы были хороши. У нас было много шансов. «Ливерпуль» не чувствовал себя комфортно», — цитирует Джеррарда Sky Sports.
«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (43) — на 11-м месте.
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