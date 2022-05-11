Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сообщила о смерти 106-летнего бывшего футболиста клуба

«Барселона» сообщила о смерти 106-летнего бывшего футболиста клуба
Комментарии

«Барселона» сообщила о смерти самого пожилого бывшего экс-игрока клуба Жоана Баутисты Льописа. Бывший голкипер умер в возрасте 106 лет.

«Барселона» выражает свои соболезнования в связи с кончиной Жоана Баутисты Льописа в возрасте 106 лет, который на момент своей смерти был самым пожилым бывшим игроком «Барселоны». Он играл на позиции вратаря с 1941 по 1943 год и участвовал в шести товарищеских матчах», — говорится в заявлении «Барселоны» в «твиттере».

«Барселона» является 26-кратным чемпионатом Испании, рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании (31) и Суперкубке страны (13). Также, каталонский клуб пять раз становился победителем Лиги чемпионов и столько же раз обладателем Суперкубка УЕФА.

Новость по теме
В списке «Барселоны» находятся три игрока, которые потенциально могут заменить Бускетса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022