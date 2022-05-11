«Барселона» сообщила о смерти 106-летнего бывшего футболиста клуба
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«Барселона» сообщила о смерти самого пожилого бывшего экс-игрока клуба Жоана Баутисты Льописа. Бывший голкипер умер в возрасте 106 лет.
«Барселона» выражает свои соболезнования в связи с кончиной Жоана Баутисты Льописа в возрасте 106 лет, который на момент своей смерти был самым пожилым бывшим игроком «Барселоны». Он играл на позиции вратаря с 1941 по 1943 год и участвовал в шести товарищеских матчах», — говорится в заявлении «Барселоны» в «твиттере».
«Барселона» является 26-кратным чемпионатом Испании, рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании (31) и Суперкубке страны (13). Также, каталонский клуб пять раз становился победителем Лиги чемпионов и столько же раз обладателем Суперкубка УЕФА.
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