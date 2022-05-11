Советник президента «Барселоны» отреагировал на переход Холанда в «Манчестер Сити»

Йорди Кройф, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты высказался о переходе норвежского нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».
«Мы знали, что есть цифры, которым мы не может соответствовать в варианте с Холандом. У него есть определённые параметры, которые он хочет уважать. Холанд доставит удовольствие болельщикам «Манчестер Сити», — приводит слова Кройфа Marca.
Ранее «Манчестер Сити» объявил о принципиальной договорённости о приобретении Холанда. Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.
Холанд выступает за «Барселону» с 2020 года, куда он перешел из «Зальцбурга». На счету норвежца 85 голов и 23 результативные передачи в 88 матчах.
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