Советник президента «Барселоны» отреагировал на переход Холанда в «Манчестер Сити»

Йорди Кройф, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты высказался о переходе норвежского нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити».

«Мы знали, что есть цифры, которым мы не может соответствовать в варианте с Холандом. У него есть определённые параметры, которые он хочет уважать. Холанд доставит удовольствие болельщикам «Манчестер Сити», — приводит слова Кройфа Marca.

Ранее «Манчестер Сити» объявил о принципиальной договорённости о приобретении Холанда. Норвежский футболист перейдёт в «Манчестер Сити» 1 июля 2022 года и будет выступать за команду со следующего сезона.

Холанд выступает за «Барселону» с 2020 года, куда он перешел из «Зальцбурга». На счету норвежца 85 голов и 23 результативные передачи в 88 матчах.