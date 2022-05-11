Каррагер — о Мане: я не отпущу его в «Баварию»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что не позволит форварду «красных» Садио Мане уйти в другой клуб.



«Мане – мой любимый игрок, когда я смотрю матчи «Ливерпуля» как болельщик. В нём определенно что-то есть. Он и Салах играют здесь уже пять лет. Они ни разу не травмировались. Они неделя за неделей выходят на поле, играют по 90 минут, улучшая каждый раз свою статистику. То, что они сделали для этого футбольного клуба, просто невероятно.

Я большой поклонник Мане. Могу заверить вас, что он никуда не денется. Я не отпущу его в «Баварию». Ему придётся иметь дело со мной», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Действующее соглашение Мане с английской командой истекает в конце следующего сезона. Ранее сообщалось, что в услугах сенегальского нападающего заинтересована мюнхенская «Бавария».