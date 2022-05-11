Конте отреагировал на слова Клоппа о том, что ему не нравится стиль игры «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте отреагировал на слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что ему не нравится футбол, который демонстрирует лондонский клуб.
«Конечно, если и была команда, которая заслуживала победы, то это был «Тоттенхэм», а не «Ливерпуль». В этой игре, я думаю, Клопп понял, что он набрал одно очко, а не потерял два очка. Юрген умён, он был немного расстроен после игры. В то же время для нас, для топ-тренеров, важно быть сосредоточенным на своей команде, а не на соперниках. Сосредоточиться на своих оппонентах означает, что вы хотите найти оправдание или алиби, потому что это означает, что что-то в вашей работе было не так», — приводит слова Конте Football Italia.
Напомним, в матче 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью со счётом 1:1.
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